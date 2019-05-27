Председатель Сената Парламента РК приняла российского посла

Алексей Бородавкин предложил провести саммит молодежных лидеров- парламентариев на полях Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в этом году.

Вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества обсудили Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. Встреча состоялась по его просьбе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Говоря о развитии межпарламентского взаимодействия, стороны отметили интенсивную деятельность Комиссии по сотрудничеству и конструктивный формат взаимодействия между профильными Комитетами верхних палат Парламентов Казахстана и России.

Посол России в Казахстане предложил провести саммит молодежных лидеров- парламентариев на полях Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в этом году. Он проинформировал Главу Сената о важных совместных проектах по промышленной кооперации и культурно-гуманитарной сфере. В частности, участии казахстанской молодежи в российской президентской программе по поддержке одаренных детей "Сириус" и намерении посольства провести фестиваль культуры и искусства "Душа Евразии" в рамках проекта "Шымкент- культурная столица СНГ в 2020 году.

Стороны обсудили подготовку к IV совещанию спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", который пройдет в Нур-Султане в сентябре. Приглашения направлены спикерам парламентов 84 стран и главам 16 международных организаций.

Посол России поблагодарил Казахстан за принятие данного форума. В этой связи Глава Сената подчеркнула, что "Государственная политика Казахстана нацелена на все, что работает на благополучие, мир и спокойствие граждан".

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