В день президентских выборов проезд на общественном транспорте столицы будет бесплатным

Акция не распространяется на пригородные маршруты.

9 июня, в день выборов Президента Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

В рамках акции "Голосует сердце страны – Нур-Султан" бесплатный проезд будет предоставлен на всех городских и экспресс-маршрутах.

Акция не распространяется на пригородные маршруты. Автобусы будут ходить по стандартному графику движения. Для удобства горожан акимат города Нур-Султан предоставляет бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего дня.

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