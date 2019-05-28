Бодренький подъем на БАО: русская семья спела песню на казахском

Это видео семьи Толмачевых начинает взлет в Instagram.

Семейная пара из Алматы сделала свою поездку на БАО (Большое Алматинское озеро) гораздо веселее, подпевая популярной казахской песне Торегали Тореали "Жүрегім қазақ сенесің бе", передает Zakon.kz.

Видео постепенно набирает обороты в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Русские для Казахстана Публикация от Максим Толмачев (@tolmachev2017) 13 Май 2019 в 9:19 PDT

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