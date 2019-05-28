Бодренький подъем на БАО: русская семья спела песню на казахском
Это видео семьи Толмачевых начинает взлет в Instagram.
Фото : instagram.com/tolmachev201728 мая 2019, 14:22
Семейная пара из Алматы сделала свою поездку на БАО (Большое Алматинское озеро) гораздо веселее, подпевая популярной казахской песне Торегали Тореали "Жүрегім қазақ сенесің бе", передает Zakon.kz.
Видео постепенно набирает обороты в Instagram.
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