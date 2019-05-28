Снова в школу: казахстанцы смогут учиться антикоррупционной грамотности

Участвовать в школе могут активисты, общественники, журналисты, юристы компаний и все желающие, кому тема коррупции неравнодушна.

Transparency Kazakhstan запускает с АДГСиПК совместный проект "Летняя антикоррупционная школа", сообщает Zakon.kz.

Летняя антикоррупционная школа – это новый формат обучения основам правовой грамотности международными экспертами Transparency International Kazakhstan.

- Запуск проекта "Летней антикоррупционной школы" будет осуществлен во всех трех городах республиканского и 14 городах областного значения летом 2019 года, участвовать в школе могут активисты, общественники, журналисты, юристы компаний и все желающие, кому тема коррупции неравнодушна. В рамках школы, международные эксперты расскажут четыре комплексные темы – к примеру, исследование коррупции, государственный сектор, частный сектор и гражданское участие в борьбе с коррупцией. Сессии будут выстроены таким образом, что слушателям будет представлен международный и казахстанский обзор и практические рекомендации по использованию знаний в ежедневной деятельности - рассказала исполнительный директор Transparency Kazakhstan Ольга Шиян.

Реализация данного проекта обусловлена высокой потребностью госслужащих, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в госорганах в целях получения более широких знаний о противодействии коррупции и методах их противодействия в госорганах.

- Реализация данного проекта в рамках сотрудничества осуществляется совместно с Агентством и общественным фондом Transparency Kazakhstan, при финансовой поддержке ПРООН и ОБСЕ, - отметил исполняющий обязанности руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы Геннадий Данияров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!