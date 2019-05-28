Полицейские посты на казахстанских трассах уберут

Рабочие места для сотрудников полиции на постах уже приготовлены, ни один человек не должен остаться без работы.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди рассказал о намерении упразднить полицейские стационарные посты на казахстанских трассах, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Внутренние посты будут сокращаться, останутся по периметру нашей страны. Внутри они упраздняются, около 300 с лишним сотрудников будут переведены в те службы, которые требуют укрепления, - сообщил Алексей Калайчиди в кулуарах ведомства.

Сами домики, в которых базировались посты, получат теперь новое применение.

- Сами посты будут переданы гостиницам, будут использованы для обогрева и для кризисных ситуаций. Посты на въезде в города также будут упразднены, они будут поэтапно сокращаться, - отметил Калайчиди.

По его словам, рабочие места для сотрудников полиции на постах уже приготовлены, ни один человек не должен остаться без работы. Он также выразил уверенность, что такие меры никак не скажутся на росте ввозимых в города запрещенных предметов.

- Раз вы находитесь в полицейском ведомстве, у нас достаточно возможностей, чтобы контролировать ввоз запрещенных предметов. Мы проведем эти мероприятия в июне, - добавил спикер.

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