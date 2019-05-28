В Алматы уничтожили контрафакт и помогли больному ребенку

Данная акция проведена городским Департаментом юстиции.

Департамент юстиции города Алматы уничтожил контрафактные подшипники известного бренда на сумму более двух миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции Алматы.

- Контрафакт представляет реальную угрозу. Это небезопасно, как с точки зрения технической безопасности, так и с материальной стороны. Установка подделки может привести к трагедии. Решением суда люди, реализовывавшие подделку, были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, - сообщила официальный представитель ДЮ Алматы Асемгуль Батыргереева.

Как рассказал сотрудник компании "Болотов и Партнеры" (представляющей интересы правообладателя) Шынгыз Акылбай, подшипники увезли со склада временного хранения Департамента рано утром, а грузовик с контрафактом опечатали. Все доставили на базу утилизации. После этого около часа ушло на распаковку и сортировку.

- Упаковку тоже уничтожили с помощью шредера, теперь это вторсырье пойдет на переработку в одну из компаний по производству салфеток. Сами подшипники раздробили, а полученный металлолом отправиться на переработку. Из него получатся отличные скамейки или урны. Деньги, полученные с реализации вторсырья, мы решили отправить на счет мальчика из Кокшетау, которому срочно требуется дорогостоящее лечение. Вся сумма поступит на счет мамы ребенка до конца следующей недели, – отметил Шынгыз Акылбай.

Так же в пресс-службе ведомства напомнили, что Департамент юстиции не может самостоятельно проводить рейды. Проверки проводятся только по заявлению правообладателя.

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