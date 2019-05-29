Одиноких женщин назвали самыми счастливыми людьми

Многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными потому, что в обществе укоренен стереотип о браке и детях как признаках успеха.

Незамужние и бездетные женщины - самые счастливые люди в обществе, заявил психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан, передает Lenta.ru.

По наблюдению ученого, большинство людей признают, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. Долан добавил, что в действительности от брака выигрывают только мужчины.

- Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут, - пояснил профессор.

По его словам, женщины, напротив, не получают никакой пользы от замужества: "им приходится со многим мириться, и они раньше умирают".

Долан отметил, что многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными потому, что в обществе укоренен стереотип о браке и детях как признаках успеха.

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