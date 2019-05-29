Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
Фото : Егемен Қазақстан29 мая 2019, 10:00
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.
В частности, рассмотрят проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности" (второе чтение); О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства" (первое чтение).
Трансляция заседания здесь.
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