В Мангистау поголовье скота выросло на 9,3%

Работы в данном направлении необходимо дальше усилить - аким области.

29 мая под председательством акима Мангистауской области Ералы Тугжанова прошло расширенное заседание по вопросам развития агропромышленного комплекса, передает пресс-служба акимата.

В своей речи глава региона напомнил, что важным сектором экономики страны является сельское хозяйство и Правительством РК ранее были даны поручения по дальнейшему улучшению АПК. Что же касается поручений, то они будут на жестком контроле.

В целом, в регионе есть огромный потенциал в развитии сельского хозяйства и его необходимо полноценно реализовывать.

- Именно поэтому очень важно, чтобы работы в данном направлении необходимо дальше усилить. Все вы знаете, что с начало прошлого года объездили все 61 населенных пункта в регионе. В разговоре с жителями интересовались условиями жизни, работы, их проблемами, о положении дел в хозяйстве, затронули и другие не менее актульные вопросы сельчан, - сказал Е.Тугжанов.

По информации руководителя аппарата Мангистауской области Нурлана Тажибаева, в 2017-2018 годах согласно поручения областного акимата завершены работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, электроэнергией и природным газом, сданы в эксплуатацию внутримикрорайонные дороги протяженностью 71 километров (2017-46,6 км, 16 в селах, 2018-24,2 км, 9 сел).

В результате принятых мер, в 5 населенных пунктах или свыше 60.000 тыс. жителей были обеспечены качественной инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день обеспеченность населенных пунктов электроэнергией составляет 100%, обеспеченность природным газом составляет 99,8%, обеспеченность централизованной питьевой водой составила 69% (на начало 2018 года 64%, что на душу населения составляет 85%). В текущем году ведется строительства 20 проектов строительство водных сооружений протяженностью 418 км. Таким образом, ожидается, что до конца текущего года показатель обеспечения населения качественной питьевой водой достигнет 75% (на душу населения составляет 93%).

О достижениях в сельском хозяйстве и дальнейших планов по развитию АПК, в своем докладе более подробно остановился руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Калдыгул.

По его словам, в 2018 году общий объем сельхозяйственной продукции составил 16,6 млрд. тенге (из них в сельском хозяйстве – 12,9 млрд.тг, земледелие – 2,9 млрд.тг) ИФО (индекс физического объема) составил 104,4%.

Тогда как в 2019 году ожидается, что общий объем сельскохозяйственной продукции должен будет составить 18 млрд. тенге, индекс физического объема по предварительному прогнозу должен составить 104,6%.

Согласно последним подсчетам, все четыре вида скота: лошадь, верблюд, корова, овца достигло 803 000, общая численность птиц составляет 46000 особей, что на 9,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего же в области зарегистрировано 2081 сельских и фермерских хозяйства, также 59 000 тыс. домашних хозяйств.

В целях поддержки сельского хозяйства и финансовой поддержки крестьянским хозяйствам через АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" в 2018 году 233 субъектам сельского хозяйства выделены средства в сумме 952,5 млн.тенге, через АО "Аграрная кредитная корпорация" 117 субъектов крестьянского хозяйства получили 1,45 млрд.тнге, еще 4 субъектам сельского хозяйства выделили 76 млн. тенге в рамках программы "Нур Капитал".

Также, через ТОО "МангистауАгроСервис" 32 субъекта сельского хозяйства смогли получить поддержку в качестве лизинга (товарный кредит) на общую сумму 114,3 млн.тенге.

Учитывая климатические условия региона, для развития земледелия основной акцент делается на строительство тепличных комплексов.

- В 2018 году в регионе общая площадь тепличных комплексов составила 24 га, тогда как за первый квартал 2019 года этот показатель достиг 27,4 га. Планируется, что в текущем году объемы тепличных комплексов достигнет 31 га (увеличение на 29%), до 2022 года этот показатель вырастит в 3 раза. В регионе переработкой сельхозпродукции занимаются 29 предприятий, - сказал Серик Калдыгул.

В завершении заседания, глава региона поручил акимам городов и районов совместно областным управлением статистики, произвести точный подсчет количество действующих субъектов крестьянских хозяйств и других предприятий занятых в сфере сельского хозяйства.

Вместе с тем, аким области поручил должностным лицам совместно с другими уполномоченными органами проработать и внести конкретные предложения по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса в регионе.

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