Назарбаев: Мы импортируем все, что производим

Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Назарбаев предложил формат умной интеграции.

Необходимо проанализировать импорт и производить самостоятельно эти товары странам ЕАЭС. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил почетный председатель совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Формат умной интеграции. Нужно проанализировать, что мы импортируем. Я посмотрел нашу казахстанскую структуру, 50 % инфляции мы получаем от импорта товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, то импортируем все, что производим, - сказал Назарбаев.

В числе импортируемых товаров, по его словам, есть туфли, ботинки, чулки, носки и даже продовольствие.

- Но это все производится в наших странах. Почему бы нам самим не производить всего это. В рамках комиссии мы должны составить группу людей, которые проанализируют. Даже военную одежду мы импортируем. Это позор просто, видя какие просторы возможности для расширения рынка, зарабатывания денег и предоставления рабочих мест, - отметил первый президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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