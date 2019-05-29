Мы можем воспользоваться санкциями США к Китаю - Назарбаев

По словам Елбасы, нужно сегодня "извлечь пользу" из санкций США к Китаю, начав предлагать им свои товары.

На юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета его почетный председатель, Елбасы и Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости разработать новую стратегию стран ЕАЭС по завоеванию новых торговых рынков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нам нужна новая стратегия по завоеванию рынков в условиях торговых войн, - сказал Елбасы.

В качестве ситуации, из которой можно извлечь "пользу", Назарбаев назвал санкции.

- Например, санкции сегодня в США и между Китаем - у них получается разрыв товаров, поставляемых из Америки в Китай, из Китая в Америку. Почему не занять эту нишу и не предлагать наши товары? Мы тоже можем извлечь из этого пользу, - полагает он.

В связи с этим Елбасы предложил разработать соответствующую Дорожную карту до 2025 года "с учетом этих и других инициатив".

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!