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Троих парней осудили на 7 лет за кражу невесты

Срок они получили условный.

Фото : Настоящее Время30 мая 2019, 09:36

В Кызылорде вынесен приговор горе-жениху и его помощникам за кражу невесты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Кызылорды.

Данный случай произошел в июле 2018 года. Один из подсудимых, встретившись с двумя односельчанами, рассказал им о том, что хочет жениться и собирается украсть девушку, с которой раньше встречался. Договорившись, они втроем приехали в Кызылорду.

Будущий жених стал следить за домом девушки. Утром, увидев, что она пешком идет на работу, парень предложил подвезти ее, на что та не согласилась.

- Тогда он против ее воли насильно сажает в машину и после этого тройка прямиком выезжает в свой район. Однако за превышение скорости машину останавливает полицейский. В это самое время потерпевшая просит помощи у сотрудника полиции. Ребят доставляют в районный отдел полиции за кражу девушки против ее воли. Данное уголовное дело было рассмотрено в суде №2 города Кызылорды. Парни были привлечены по статье 125 части 2 пункта 1 УК РК (похищение человека). Все трое осуждены по данной статье к 7 годам лишения свободы условно, - сообщили в суде.


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