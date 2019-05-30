Казахстан сможет забирать из Литвы осужденных соотечественников

Таким же образом к себе на родину могут быть перевезены граждане Литвы.

На пленарном заседании сената под председательством спикера палаты Дариги Назарбаевой депутаты приняли закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, согласно договору, если гражданин Казахстана судом Литвы будет осужден к лишению свободы или судом назначено принудительное лечение, то Казахстан может перевезти его к себе на родину. Таким же образом к себе на родину могут быть перевезены граждане Литвы.

- В договоре содержится ряд условий: он должен быть нашим гражданином или Литвы; нужно согласие осужденного либо его законного представителя, и деяние является преступлением в обоих государствах и государства согласны на передачу, - сказал Ахметжанов.

При этом, по его словам, необходимо учесть, что после того как подан запрос, период времени, подлежащий отбытию, составляет не менее шести месяцев.

- Передача не осуществляется по следующим случаям: 1. Передача осужденного может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и противоречит законодательству или интересами государства. 2. Лицо не возместило причиненный ущерб. 3. В договоре между Казахстаном и Литвой есть одна особенность. Это передача лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, который является первым таким договором с другой страной, - пояснил заместитель генпрокурора.

Он добавил, что договор подлежит ратификации, его нормы напрямую затрагивают права человека, а принятие каких-либо негативных социальных, экономических последствий не повлечет.

- Законопроект не потребует дополнительных средств из бюджета. Аналогичные договоры заключены с 18 странами мира, сейчас прорабатывается возможность заключения с Болгарией и Северной Македонией, - заключил Ахметжанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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