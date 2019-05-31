Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Цукерберг остался на посту в Facebook

Предложение о смещении Цукерберга с должности было выдвинуто ранее несколькими акционерами, однако оно заведомо не имело шансов на успех.

Фото : tvzvezda.ru31 мая 2019, 06:00

Марк Цукерберг сохранил пост председателя совета директоров компании, о чем было объявлено по итогам собрания акционеров в пятницу, сообщает РИА Новости.

- На основании предварительных подсчетов голосов инспектором выборов каждое из предложений с пятого по 12-е было отвергнуто большинством поданых голосов, - сказал ведущий собрания в ходе аудиотрансляции заседания.

Предложение о смещении Цукерберга с должности было выдвинуто ранее несколькими акционерами, однако оно заведомо не имело шансов на успех.

Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров компании, что в том числе означает выделение 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и жилища.

Крупнейшая социальная сеть снова оказалась в центре скандала. Бдительный пользователь нашел в ленте рекламу вакансий для распространителей наркотиков.

Летом прошлого года инвесторы Facebook уже предпринимали меры, чтобы сместить действующего главу социальной сети Марка Цукерберга с позиции председателя правления. Как сообщало издание Business Insider, после серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы и утечкой данных, большинство независимых акционеров высказались за увольнение основателя соцсети с позиции председателя правления, а также потребовали поставить на его место независимого кандидата. Издание отмечало, что предложение инвесторов было отклонено несколько раз, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, которые дают им право на большее количество голосов.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты