В Казахстане ожидаются новшества в сфере ЖКХ

Основное предложение законопроекта – создать новую форму некоммерческой организации "объединение собственников имущества" для управления многоквартирным жилым домом.

Новые аспекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства станут возможными в рамках проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по ЖКХ". Об этом в рамках рабочего визита в Акмолинскую и Северо-Казахстанскую область сообщил первый вице-министр МИИР Каирбек Ускенбаев.

- Основное предложение законопроекта – создать новую форму некоммерческой организации "объединение собственников имущества" для управления многоквартирным жилым домом (МЖД), которое будет работать по принципу "один дом – одно объединение собственников – один счет". В случае, если собственники не захотят создавать в одном доме объединение в форме юридического лица, то допускается совместное управление МЖД всеми собственниками без образования юрлица (простое товарищество), которое тоже будет работать по принципу "один дом – одно простое товарищество- один счет, - рассказал Каирбек Ускенбаев.

Кроме того, по его данным, одним из важных вопросов является регистрация МЖД. Для этого, законопроектом упрощена процедура регистрации.

- Законопроектом предлагается два варианта управления общим имуществом МЖД. Рассмотрим первый вариант, где показан механизм работы в случае сохранения функции управления за председателем ОСИ. Председатель ОСИ избирается из числа собственников квартир и осуществляет функции управления, самостоятельно заключает договоры на оказание различных услуг, - отметил вице-министр.

На собрании собственники должны также выбрать членов совета дома, формы управления либо делегирование полномочий о выборе формы управления совету дома, ревизионной комиссии. Если на собрании было принято решение о передаче функций управления, соответственно, должны принять решение о выборе управляющего МЖД или управляющей компании, либо делегирование таких полномочий совету дома.

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