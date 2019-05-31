В Алматы на выходные закроют проезд на одном из участков улицы Байтурсынова
Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода.
Фото : Zakon.kz31 мая 2019, 17:19
Замена магистральных трубопроводов в Алматы продолжается, передает Zakon.kz со ссылкой на Алматинские тепловые сети.
С 22 часов 31 мая до 6 часов утра 3 июня 2019 года будет закрыто движение автотранспорта в районе пересечения улиц Айтеке би и Байтурсынова.
Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, проложенного под проезжей частью этого уличного сегмента.
Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения.
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