Мамин встретился с президентом Туркменистана

Они обсудили перспективы казахстанско-туркменского сотрудничества.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в Ашхабаде провел встречу с президентом Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Обсуждены перспективы казахстанско-туркменского сотрудничества по всем направлениям торгово-экономических отношений.

Премьер-министр РК отметил, что двусторонние отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются стабильно.

- Мы придаем большое значение углублению торгово-экономических связей. С учетом наличия транспортной инфраструктуры и общей границы, имеется большой потенциал для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества, — сказал А. Мамин.

В ходе переговоров отмечены перспективы взаимодействия в энергетической, космической, сельскохозяйственной сферах, военно-промышленном комплексе, развитии транспортно-транзитных коридоров.

- Поставлена общая задача достичь значительного наращивания объемов взаимной торговли. Казахстан готов приложить все усилия для реализации данной задачи, — сказал Аскар Мамин.

В Ашхабаде Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составах.

Текущий год в Содружестве проходит под председательством Республики Туркменистан.

В заседании СГП СНГ приняли участие премьер-министры Российской Федерации Медведев, Беларуси— Румас, Азербайджана — Мамедов, Таджикистана — Расулзода, Узбекистана — Арипов, вице-премьеры Армении — Григорян, Кыргызстана — Разаков.

В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и решили ряд вопросов организационного характера.

Аскар Мамин отметил, что для Казахстана рынки стран СНГ традиционно являются приоритетными. Товарооборот Казахстана с государствами Содружества имеет положительную динамику и составил по итогам 2018 года $ 24,3 млрд США, увеличившись на 8,4%.

В целях дальнейшей интеграции и укрепления торгово-экономических отношений на пространстве Содружества отмечена важность работы по совершенствованию нормативной базы. Подписание в ближайшем будущем Соглашения о свободной торговле услугами позволит нарастить оборот услуг странам СНГ.

Глава Правительства РК в числе мер по усилению качественного роста через развитие интеграции назвал объединение усилий в кооперации производственных мощностей, наращивание транспортно-логистического потенциала, формирование актуальной цифровой повестки, развитие человеческого капитала, улучшение инвестиционного климата в регионе.

Исполнительному комитету предложено детально изучить данные предложения и предусмотреть их в рамках разрабатываемых Концепций дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030.

Главными темами заседания в расширенном составе стали вопросы развития инновационного сотрудничества, защиты прав объектов интеллектуальной собственности, повышения эффективности взаимодействия в транспортно-логистической и туристической сферах, развития цифровой экономики, реализации проектов в космической отрасли.

По итогам заседаний Совета глав правительств СНГ подписан ряд документов:

● Соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств – участников СНГ:

● Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области музейного дела;

● Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года;

● Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами – участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, от 8 октября 1999 года;

● Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке транзита через территории государств – участников СНГ от 4 июня 1999 года;

● Решение Совета глав правительств СНГ от 28 сентября 2001 года о Правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности;

Председательство в Содружестве переходит к российской стороне. Очередное заседание Совета Глав Правительств СНГ состоится осенью т.г. в Москве.

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