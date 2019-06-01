Кофейный бунт

Уважаемые кофейные бунтари, многие из вас и понятия не имеют, что такое лишения.

Мне искренне жаль молодежь, Айсулу Азимбаеву, Мадину Мусинову и Ануара Нурпеисова и прочих ребят. Они реально думают, что они все делают правильно. Хотя и не поняли, в чем ошиблись. Они просто неискренни в своих требованиях, ведь они их не касаются. Они не бездомные и никогда ими не были, не ущемленные, не обделенные вниманием властей, многие из них - лауреаты премий. У них никогда не забирали право говорить.

При этом их кровь насквозь пропитана самой страшной диктатурой либеральной глухоты.

Они искренне считают, что их мнение - единственно верное. Посмотрите, как они себя ведут?! Все вокруг – «нурботы», все, кто не согласен и требует от демократов самих быть предельно честными. Но ведь они отобрали право на собственное мнение у тех, кто не считает нужным говорить, кого все устраивает или кто реально доволен тем, что происходит в стране.

Диктатура подписчиков, которые не факт, что с ними согласны, диктатура известности, когда можно говорить не от души, а как ведущие на тоях, которые желают счастья молодоженам или юбилярам, которых и знать не знают.

Нетерпимость, бесконечные оскорбления, навязывание собственной точки зрения, с полным ощущением, что эта точка - центр вселенной, и от этих ребят идет отчет, и оно отражает отношение большинства к любой проблеме.

Да, Казахстан - страна с авторитарным режимом, но довольно мягким. Любая страна - с авторитарным режимом - и Франция, и Германия, и тем более США. Но там права чуть шире, но и обязанностей значительно больше. Вот интересно, сколько Айсулу или Ануар платит налогов? При этом каждый из ребят успешно строит свою карьеру, оказывается в мэйнстриме стартапов или политической активности, независимо от ее происхождения. Годы принимая от режима помощь, используя его слабости, они наращивали свой потенциал, а когда, по их мнению, власть ослабла, пытаются начать свою акцию.

Сейчас, когда их уличили в неискренности, они прилагают тоталитарный метод борьбы - бойкот и уничтожение оппонентов, только легальным путем, а не через дебаты и обсуждения. С любым из них лично я готов встретиться и поговорить. Выяснить точку зрения и задать правильные вопросы, чтобы не было бесконечного монолога или диалога с комплементарно настроенными интервьюерами.

Что касается ваших доводов, то они вполне сносны, правда, они не тянут на политическую программу. Конечно, отрадно, что вы все же проснулись, и проснулись в стране, где 25 лет свободы меняли на блага, меняли их и вы, и ваши родители, правда, в сонном режиме, судя по всему. Естественно, что пробуждение не случайно. Многие из вас уперлись в стеклянный потолок и считают, что его нужно разбить, либо совсем, либо частично выторговав у властей преференций. Беда в том, что вы все плохо знакомы с историями революций, о которых вы мечтаете в кофейнях и которые хотите оседлать.

Вот что следует помнить, если хочешь стать глашатаем революций.

Первое. Лозунги должны идти от сердца и быть близкими большинству: "Фабрики - рабочим, землю - крестьянам". В вашем случае: "Квартиры всем, интернет всем" или "Наше мнение правое, остальные - в топку истории".

Второе. Революционер должен быть беден и не быть в контакте с государством, ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем. Как у "воров" - с режимом не сотрудничать.

Третье. Если вы берете деньги у иностранных организаций, будьте готовы к тому, что вас будут преследовать. Не думаю, что США допускает финансирование общественных организаций из стран мусульманского мира или иных врагов демократии.

Четвертое. У вас должна быть программа, вы же не мусанги? Пить кофе и орать недостаточно. Нужна программа. Экономическое обоснование, что именно ваше мнение - правильное, и государство, то есть все мы, должны взять его на вооружение.

Пятое. Я так же, как и вы, не согласен со многим, и с переименованием столицы в том числе, и поверьте, сделал много, чтобы донести эту точку зрения, но есть люди, которые согласны с этим переименованием - и что делать с ними? Как вы им будете объяснять, что они не правы? Материть и унижать?

Шестое. Помнить, что никто не может быть ни достаточно праведным, ни достаточно демократичным.

Седьмое. Если вы хотите власти, насколько вы уверены, что достойны ее? Сможете ли вы справиться? Понимаете ли вы, что такое власть вообще? И главное - ответить на вопрос, как добиться того, чего вы требуете, и не уничтожить страну и собственных людей не извести до врагов. Красные и белые были одним народом, но с разными точками зрения.

Уважаемые кофейные бунтари, многие из вас и понятия не имеют, что такое лишения. Часть из вас выросла в хороших и богатых семьях, правда, Ася? В семьях с Тулебаева или Муканова. Ваши родители уже однажды поимели свой народ, и сейчас вы живете в больших и красивых домах, вы хорошо одеты, у вас хорошие дипломы, про знания не скажу, вы не голодаете, вы даже не работаете по-настоящему.

И поэтому все это выглядит как фарс и девальвирует настоящую борьбу за права и свободы. За реальные изменения, без уничтожения страны и хаоса, идущего вслед за мнимым пробуждением.

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