В Алматы британская школа Haileybury отпраздновала десятилетие

История Haileybury в Казахстане начинается с того момента, когда несколько меценатов решили дать возможность казахстанским детям получать высококлассное английское образование, не выезжая из страны. Для всех участников это благотворительная инициатива – все средства, получаемые за обучение, направляются на развитие школ и покрытие их операционных затрат.

На прошлой неделе в Алматы состоялось празднование 10-тилетия британской школы Haileybury Almaty. В торжественной церемонии приняли участие ученики, родители, выпускники школы прошлых лет и администрация школы. В числе почетных гостей школу посетили акционеры и основатели, аким города Алматы Бауржан Байбек, представители Попечительского совета из Великобритании, и другие приглашенные гости.

Проект Haileybury зародился в мыслях нескольких дальновидных людей. Они хотели обеспечить казахстанских детей первоклассным британским образованием. Школа Haileybury Almaty открыла свои двери в 2008 году в партнерстве с Haileybury в Великобритании.

Haileybury Almaty предлагает обширную учебную программу в лучших традициях британского образования. Ученики готовятся к обучению по программе "A levels", которая позволяет им поступать в лучшие университеты зарубежья и Казахстана.

- Мы несем ответственность за детей в течение определенного периода времени. Наша задача – как можно лучше подготовить их к следующему этапу учебного процесса. Следующий этап – это, как правило, университет, а способность обучаться самостоятельно является ключевым аспектом успешного университетского образования. Различия между британской и казахстанской системами до недавнего времени, возможно, заключались в том, что казахстанская система в высокой степени зависела от дидактического обучения. И я полагаю, что оно очень эффективно на некоторых этапах образования и в некоторых частях учебной программы. Но в целом в конце своего пребывания в Haileybury очень важно, чтобы у учеников появился опыт самостоятельного и всестороннего обучения, - говорит Иан Хант, Председатель Попечительского Совета.

Haileybury развивает стремление к высоким академическим показателям, поощряет любознательность и придерживается принципов всестороннего образования, предлагая широкий спектр качественных внеклассных занятий. В дополнение к академическому развитию Haileybury также обеспечивает нравственное развитие каждого ученика в рамках воспитательной работы. Ученики школы учатся понимать значение сообщества и вклада в общественное развитие. Они развивают свои лидерские способности и учатся работать в команде. Школа придерживается прогрессивных взглядов, не забывая при этом о богатом наследии. Ученики обучаются нравственным ориентирам, помогающим им преуспевать в жизни.

- Мы воспитываем учеников, обладающих тягой к знаниям, учеников, которые хотят задавать вопросы. Мы хотим, чтобы ученики умели с уверенностью задавать вопросы и понимали, что не бывает одного правильного ответа – необходимо найти собственный путь к правильному ответу. А развитие всестороннего понимания – это развитие за пределами классного кабинета, как и такие навыки, как способность работать в команде, быть лидером, оратором. Благодаря всему этому ученики получают инструменты и навыки, которые позволят им добиться успеха в очень широком контексте в глобальной среде, - поясняет г-н Хант.

Программа образовательных грантов в Haileybury Almaty стартовала в 2011 году. За эти годы более 40 детей получили возможность обучаться в лучших университетах мира. Это ученики в возрасте 15-16 лет, которым предоставляется возможность начать обучение по программе шестой ступени, включая A levels. Программа A levels признана во всем мире и предоставляет возможность учиться в университетах мирового уровня.

- Мы проводим много времени, консультируя учеников, предоставляя им все необходимые материалы и подготавливая их к университету. Мы даем им советы о том, как поступить в лучшие университеты, как сдать экзамены и какие навыки требуются на A-Level и IB – это квалификации, признанные ведущими университетами мира, - комментирует Дэвид Леви, консультант по профориентации.

Сегодня выпускники Haileybury Almaty учатся в ведущих университетах мира - University of Pennsylvania, University of California в Беркли, University of Cambridge, University College London, Durham University, University of Bath, Queen Mary’s University of London, Royal Holloway University of London, London School of Economics, Manchester, Imperial College London, Central St Martins.

Сейчас, обе школы Haileybury Almaty и Haileybury Astana переходят на новую фазу развития.

- Мы сейчас в состоянии вывести эти школы в среду, в которой придерживаются установки "Выше только небо" в вопросах академических стремлений. Для нашей школы важным является создание и обеспечение учебной среды, которая отвечает требованиям обучения 21 века, - сообщает председатель попечительского совета.

Иан Хант, Председатель Попечительского Совета поделился радостной новостью для родителей и детей, которые проживают в других городах Казахстана, что в скором будущем планируется открытие пансионатов для детей из регионов Казахстана и соседних стран.

- То, что мы можем предоставить доступ к обучению как можно большему количеству людей, является важным элементом нашего будущего стратегического видения, - подчеркнул Хант.

Он напомнил, что Haileybury - уникальный для Казахстана проект.

- Важно отметить дальновидность, усердие и энтузиазм, с которыми создавались обе школы Haileybury в Казахстане. Первые 10 лет показали, что у нас прочная основа и мы верим, что наследие, которое мы сейчас создаем, останется здесь на последующие 100 лет, - заключил Иан Хант.

