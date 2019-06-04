День государственных символов отмечается в Казахстане
Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана.
4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов, передает Zakon.kz.
Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана.
Конституционный Закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим Законом ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов в Республике Казахстан.
Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются – Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн.
Государственный флаг Республики Казахстан
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота.
Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.
Государственный герб Республики Казахстан
Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Қазақстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Қазақстан" – цвета золота.
Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.
Государственный гимн Республики Казахстан
Гимн Казахстана, ранее известный как песня "Менің Қазақстаным", по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева был утвержден Парламентом страны 6 января 2006 года. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации Главы государства.
Музыка – композитора Шамши Калдаякова, слова – Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.
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