За незаконное обогащение госслужащих хотят наказывать в Казахстане

Речь пока идет о финансовых и карьерных санкциях в отношении государственных служащих, чьи активы не соответствуют законным доходам.

Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал в интервью для Казахстанской правды о пакете новых антикоррупционных мер, направленных на достижение коренного перелома в этой сфере. Они будут рассмотрены межведомственной рабочей группой, созданной по поручению президента, пишет Zakon.kz.

- Прежде всего мы предложили ввести ответственность за незаконное обогащение. Речь пока идет о финансовых и карьерных санкциях в отношении государственных служащих, чьи активы не соответствуют законным доходам. В комплексе с декларированием расходов это позволит подорвать основу коррупции – стремление к получению нелегальных доходов. Причем было выражено мнение о целесообразности декларирования расходов государственными служащими с 1 января 2020 года и обязательном опубликовании соответствующих деклараций, - сообщил Алик Шпекбаев.

Обязательное декларирование доходов и расходов государственных служащих неизбежно потребует ответа на вопрос, как быть в случае расхождения этих данных. Поэтому в законодательстве должны быть четко прописаны нормы, на основании которых на должностных лиц, уровень жизни которых не соответствует легальным источникам доходов, будут налагаться соответствующие санкции.

Как показывает международная практика, государство – не самый эффективный собственник и управленец. Снижение его доли в экономике является одним из базовых условий минимизации коррупции.

- Не случайно глава государства на заседании Совета национальных инвесторов 24 мая текущего года, напомнив о задаче доведения доли государства в экономике до уровня стран ОЭСР, объявил мораторий на создание новых государственных компаний в экономике. Представляется не менее важным и кардинальное сокращение количества подведомственных организаций государственных органов. Их сегодня насчитывается порядка 7 тыс. Высвобожденные за счет этого средства можно будет направить на повышение зарплаты государственных служащих. В данном контексте целесообразно рассмотреть вопрос о введении института юридических лиц пуб­личного права – самоокупаемых организаций, выполняющих отдельные государственные функции, работая в условиях конкуренции. От этого выиграют все: люди смогут выбирать, где получать услуги, бизнесу откроются новые сферы, а государство получит дивиденды в виде роста деловой активности и сокращения коррупции. Это международная практика, и в этом вопросе мы имеем полную поддержку НПП "Атамекен", - сказал он.

Неотъемлемым условием успешной борьбы с коррупцией является комплексное сокращение объема теневой экономики, размер которой составляет около 30% от ВВП. Хорошо известно, что "смазочным материалом" для механизма ее функ­ционирования являются наличные деньги. В связи с этим предлагается ввести законодательное ограничение наличного оборота.

Актуальными остаются вопросы совершенствования сферы государственных закупок. Сегодня их проводят 25 тыс. организаций, что значительно затрудняет антикоррупционный контроль. Превентивный эффект ожидается от централизации. Крупные закупки теперь проводят соответствующий комитет министерства финансов и уполномоченные подразделения местных акиматов. Однако при проведении мелких тендеров коррупционные риски сохраняются. Выходом из данной ситуации является полное освобождение руководителей бюджетных организаций и учреждений социальной сферы от несвойственных функций. Врачи должны лечить, учителя – учить.

Многие вопросы социальной сферы могли бы решаться за счет конфискованных средств коррупционеров. Только за последние 3 года ущерб от коррупции составил 40 млрд тенге. Граждане смогут ощутить прямой эффект от борьбы с коррупцией, если конфискованные средства использовать для лечения тяжелобольных детей, поддержки многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.

Среди других мер, озвученных нами, можно назвать введение проверки на добропорядочность – Integrity check. Предложено законодательно закрепить такую норму, распространив ее на первом этапе на правоохранительные и конт­рольно-надзорные органы. В квазигосударственном и частном секторах, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности, целесообразно внед­рить институт комплаенс-служб.

- Все вышеизложенное свидетельствует о том, что Казахстан не будет проявлять слабость по отношению к коррупции. Есть четкая политическая воля руководства страны, последовательно реализуется антикоррупционная стратегия, впитавшая в себя лучшие мировые практики, расширяется участие граждан в проектах, направленных на усиление подотчетности и прозрачности государственных органов. Мы не ставим целью, во что бы то ни стало увеличить количество "громких" уголовных дел, хотя принцип неотвратимос­ти наказания будет неукоснительно соблюдаться. Куда важнее и труднее выстроить системную и результативную работу по превенции коррупции и внедрению стандартов добропорядочности. На это будут направлены основные усилия агентства, - подытожил он.

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