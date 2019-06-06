Нигматулин с официальным визитом находится в Узбекистане
Спикер мажилиса проведет ряд встреч.
Фото : Ж.Куспанова6 июня 2019, 10:50
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с официальным визитом находится в Республике Узбекистан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Программой визита запланированы переговоры спикера мажилиса с председателями законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым и Нигматиллой Юлдашевым.
Ожидается также, что Нурлан Нигматулин проведет ряд встреч в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана, посетит казахский национальный центр Узбекистана.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972424-d308c98942014389b9ed45fa64d31186
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...