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Нигматулин с официальным визитом находится в Узбекистане

Спикер мажилиса проведет ряд встреч.

Фото : Ж.Куспанова6 июня 2019, 10:50

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с официальным визитом находится в Республике Узбекистан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Программой визита запланированы переговоры спикера мажилиса с председателями законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым и Нигматиллой Юлдашевым.

Ожидается также, что Нурлан Нигматулин проведет ряд встреч в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана, посетит казахский национальный центр Узбекистана.


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