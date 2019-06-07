7-20-25: Новые дети хотят новые квартиры

Процедура оформления ипотеки не сложная.

Новость о скором прибавлении в своем семействе 34-летний строитель из Усть-Каменогорска Надир Бектербеков встретил с радостью. Впрочем, к радости тотчас добивалась и тревога.

Если с одним ребенком - сыном Едиге - Надир и его супруга Альмира помещались в своей прежней квартире, то теперь сразу встал вопрос об увеличении жилой площади.

Второй ребенок еще не родился, а его родители уже решили свой квартирный вопрос. И все благодаря ипотечной программе "7-20-25" и участнику программы - Банку ЦентрКредит.

- Мы, - говорит Надир Бетербеков, - рассматривали все варианты, но поняли, что наш вариант только "7-20-25". После этого начали смотреть и выбирать жилье, оценивать качество строительства. Выбрали 9-этажный дом в микрорайоне КШТ. Квартира в черновой отделке, просторная, 95 кв. м, свободная планировка. Вид на город нравится! Можно любоваться с балкона. Район хороший, экологически чистый.

По словам Надира Бетербекова, процедура оформления ипотеки не сложная. - У меня уже был опыт обслуживания в Банке ЦентрКредит. Я его давний клиент. Менеджер все подробно разъяснил. Нас попросили, чтобы мы запаслись терпением, дескать, покупка квартиры – это не то, чтобы купить, к примеру, хлеб. Да мы и это сами понимали, но все прошло быстро. Потребовалось недели три.

Квартира обошлась семье в 15 млн тенге. Надир взял ипотеку на 14 лет под 7 процентов годовых. Ежемесячный платеж составит 120 тысяч тенге. - Если бы мы снимали такую квартиру, то примерно 100 тысяч в месяц отдавали бы хозяину, говорит Надир. – А так, у нас свой дом и теперь планируем сделать ремонт.

По словам отца семейства, он имеет хороший опыт в отделке жилья и готов превратить свою черновую квартиру в красивый и уютный домашний очаг!

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