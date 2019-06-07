Полицейские выявили почти четыре тысячи сайтов с рекламой наркотиков

Информацию по ним направили в соответствующее ведомство для блокировки.

Заместитель начальника управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Бахытжан Амирханов на брифинге в МВД представил текущие итоги по борьбе с наркопреступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

- С начала 2019 года департаментом по противодействию наркопреступности выявлено 3766 сайтов, которые рекламируют наркотики. Они направлены в министерство информации и общественного развития РК на блокировку. Граффити-рисунки выявлены порядка 1100, все сайты направляются в МИОР для дальнейшего блокирования, - сказал он.

По его словам, привлекается молодежь, волонтеры, которые помогают удалять нанесенные на здания сооружения граффити-рисунки, сайты, которые рекламируют наркотики.

- Это обычно big 24, простой гражданин не замечает, что это реклама наркотиков. Сейчас мы с помощью СМИ освещаем, чтобы люди знали, что это все реклама. Потребители, зная, что это реклама, через телеграмм, мессенджеры, заходят на сайт и стараются приобрести. Мы параллельно работаем, сразу блокируем, - пояснил Амирханов.

Бахытжан Амирханов добавил, что сейчас как раз вступает в силу закон о наркотиках, подписанный в конце прошлого года, согласно которому будут привлекать к ответственности всех лиц, кто занимается закладками, распространением, нанесением граффити.

- Мы привлекаем к адмответственности, а кто занимается распространением наркотиков, привлекаем по статье 291 за сбыт к уголовной ответственности, - уточнил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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