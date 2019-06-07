Одна из самых знаменитых пиарщиков рассказала, каково быть деловой женщиной

Любому специалисту, в первую очередь, необходимо хорошее образование.

Пиарщик, автор терминов "метросексуал" и "гастропорно", феминистка Мэриан Зальцман посетила Казахстан и рассказала Zakon.kz, каково женщине работать за границей и чем можно пробиться через барьеры гендерного неравенства в бизнесе.

Мэриан за 40. Она много лет жила и работала в Европе (четыре страны), США. Руководила рекламными компаниями, возглавила диджитал-агентство в начале нулевых – на заре интернета. Написала не одну книгу, на разные темы – от рекламы до отношений между мужчиной и женщиной. С апреля 2018-го – старший вице-президент Philip Morris International.

- Скажите, каково быть деловой женщиной в Европе и США? Какие трудности приходится преодолевать, пробиваясь наверх?

- Любому специалисту, будь то мужчина или женщина, в первую очередь необходимо хорошее образование. Затем – много практики. Большинство моих друзей после выпускного отправились на пару лет в путешествия, чтобы отдохнуть и повидать мир до того, как засядут в офисах. Мне финансовые обязательства перед семьей такого не позволяли, работать пришлось сразу. Это дало преимущество и опыт. Третий и, пожалуй, ключевой момент в работе – это умение выбирать босса. Человек, с которым и на которого ты хочешь работать, человек, с которым вы сможете договориться обо всем. Неважно, какая зарплата, неважно, где и с чем работаешь, важно то, ради кого ты ходишь на работу. Бывало, что я задерживалась слишком долго на одном месте, только по одной причине – хороший начальник, к которому можно было прийти в кабинет в любой момент и договориться о чем угодно.

- И все же отношение к женщинам и мужчинам у начальства разное. В PMI есть программы, которые поддерживают и вдохновляют женщин на подвиги?

- Главное отличие этой компании – система равной оплаты. У нас следят за тем, чтобы за одинаковую работу платили сотрудникам одинаково, вне зависимости от того, какого они пола.

- Это единственная программа компании?

- Нет, конечно. Есть разные способы поддержать наших женщин и социально, и морально. Но суть в том, что при равной оплате и равному отношению всем становится намного легче. Работа приносит такое удовольствие, что и дополнительная поддержка почти не требуется.

- А с чем приходится сталкиваться на пути к карьерным вершинам сотрудницам в Европе и США?

- С давлением. Если в США, например, уже давно все свыклись с изменениями в темпе жизни, то Европе еще это только предстоит. Американцы не ждут, не давят и не требуют заводить семью, мужа, детей в 25. Если сейчас мой ребенок придет и заявит в 20-25 лет, что собирается жениться, я буду, пожалуй, в шоке – это же слишком рано! У нас никого не удивить тем, что человек созревает для семьи ближе к 40 годам, а до этого время уделяет своему развитию, росту, образованию и карьере. И в 35 может быть еще рано, и в 40. Вопрос в том, когда ты, и только ты, а не общество вокруг тебя, готов к детям.

У меня есть подруга, ей 50. Ребенку 8. Она родила в 42. У нас это – молодая мама. Смотрят не на возраст в паспорте. Смотрят на психологическую зрелость. И, упаси боже, конечно, не заводят разговоры о том, что часики тикают. Даже если тебе хорошо за 30.

Кстати, в Европе дела обстоят несколько иначе. Я жила и работала в четырех странах, и из них, пожалуй, консервативнее всех оказалась Швейцария: там еще остаются острыми вопросы гендерного неравенства, давление на женщину в плане семьи, не совсем адекватная оценка по зарплате между специалистами разного пола. Тем не менее, они явно работают над этим, и изменения к лучшему – лишь вопрос времени.

- А может ли женское лидерство привести компанию к успеху?

- А дело-то не в том, кто у руля. Идеально – это не чье-то лидерство. И не равенство. Идеально – это когда есть взаимное уважение, когда все учитывают особенности противоположного пола, когда идет не равенство, а взаимодополняемость. Мужчины и женщины – совершенно разные люди. Об этом надо помнить, это надо учитывать, в том числе и при решении рабочих вопросов, и когда идут переговоры. Разница мышления, разница подхода к бизнесу, к жизни дают о себе знать. И только сотрудничество, а никак не война, помогут достичь прекрасного баланса – и успеха.

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