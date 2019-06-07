Назарбаев поздравил офицера Бекбатшаева с победой

Офицер завоевал золотую медаль на соревнованиях в России.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил офицера Бекбатшаева с получением золотой медали на чемпионате мира по боевым искусствам в России, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы.

Офицер Службы государственной охраны РК Нурсултан Бекбатшаев стал чемпионом мира по рукопашному бою.

Офицер Службы государственной охраны РК Нурсултан Бекбатшаев стал чемпионом мира по рукопашному бою. Осындай қайсар жігіттеріміз жасасын! pic.twitter.com/Hh2DwrBt7z — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 7 июня 2019 г.

Елбасы Мемлекеттік күзет қызметінің офицері Бекбатшаев Нұрсұлтанды Ресей Федерациясында жекпе-жек өнері бойынша өткен Әлем чемпионатында алтын медаль алуымен құттықтады pic.twitter.com/Ux7mFKCclm — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 7 июня 2019 г.

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