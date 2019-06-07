Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев поздравил офицера Бекбатшаева с победой

Офицер завоевал золотую медаль на соревнованиях в России.

Фото : соцсети7 июня 2019, 20:40

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил офицера Бекбатшаева с получением золотой медали на чемпионате мира по боевым искусствам в России, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы.

Офицер Службы государственной охраны РК Нурсултан Бекбатшаев стал чемпионом мира по рукопашному бою.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты