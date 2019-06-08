Казахстанские легкоатлеты завоевали три "золота" на Asian Grand Prix Series

Всего в соревнованиях приняли 14 наших атлетов.

В китайском Чунцине состоялся второй этап турнира Asian Grand Prix Series. Казахстанские легкоатлеты отметились тремя золотыми медалями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

Всего в соревнованиях приняли 14 наших атлетов. По итогам выступления в активе команды Казахстана семь наград. Ольга Сафронова (100 метров), Маргарита Мукашева (800 метров) и Михаил Литвин (400 метров) поднялись на первую ступень пьедестала.

"Серебро" у Элины Михиной (400 метров), Ивана Иванова (толкание ядра), а также у женской эстафетной команды 4 по 100 метров.

Третье место заняла мужская эстафетная команда 4 по 100 метров.

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