Казахстанские легкоатлеты завоевали три "золота" на Asian Grand Prix Series
Всего в соревнованиях приняли 14 наших атлетов.
Фото : Olympic.kz8 июня 2019, 07:39
В китайском Чунцине состоялся второй этап турнира Asian Grand Prix Series. Казахстанские легкоатлеты отметились тремя золотыми медалями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.
Всего в соревнованиях приняли 14 наших атлетов. По итогам выступления в активе команды Казахстана семь наград. Ольга Сафронова (100 метров), Маргарита Мукашева (800 метров) и Михаил Литвин (400 метров) поднялись на первую ступень пьедестала.
"Серебро" у Элины Михиной (400 метров), Ивана Иванова (толкание ядра), а также у женской эстафетной команды 4 по 100 метров.
Третье место заняла мужская эстафетная команда 4 по 100 метров.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972751-8097fb146dd5df21afc95605124447f1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...