Победителем "Қазақстан барысы" стал Айбек Нугымаров
Всего в состязаниях приняли участие 33 палуана со всех регионов страны.
Фото : astana-akshamy.kz9 июня 2019, 01:25
В Нур-Султане определился победитель республиканского турнира по қазақша күрес "Қазақстан барысы-2019", сообщает Sports.kz.
Всего в состязаниях приняли участие 33 палуана со всех регионов страны.
В финальной схватке Айбек Нугымаров (ВКО) одержал "чистую" победу над Ерасылом Кажыбаевым (ВКО).
Чемпион турнира получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной. Также им вручат специальный золотой пояс и трофей "Тайтуяк". Занявший второе место спортсмен получит 5 млн 500 тыс тенге, третье место — 1 млн 800 тыс тенге. Кроме того, за каждую победу палуанам будут вручать 100 тыс. тенге.
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