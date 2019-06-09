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Победителем "Қазақстан барысы" стал Айбек Нугымаров

Всего в состязаниях приняли участие 33 палуана со всех регионов страны.

Фото : astana-akshamy.kz9 июня 2019, 01:25

В Нур-Султане определился победитель республиканского турнира по қазақша күрес "Қазақстан барысы-2019", сообщает Sports.kz.

Всего в состязаниях приняли участие 33 палуана со всех регионов страны.

В финальной схватке Айбек Нугымаров (ВКО) одержал "чистую" победу над Ерасылом Кажыбаевым (ВКО).

Чемпион турнира получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной. Также им вручат специальный золотой пояс и трофей "Тайтуяк". Занявший второе место спортсмен получит 5 млн 500 тыс тенге, третье место — 1 млн 800 тыс тенге. Кроме того, за каждую победу палуанам будут вручать 100 тыс. тенге.


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