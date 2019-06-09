Токаев рассказал об особенностях нынешних выборов президента Казахстана

По словам главы государства, выборы - не поле битвы, а соревнования программ и мнений.

Особенность нынешних внеочередных выборов в большом количестве кандидатов, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Особенность данной выборной кампании состоит в том, что, во-первых, в ней принимали участие семь кандидатов. Это очень большое количество по сравнению с другими выборами. Во-вторых, по каждому направлению были высказаны конкретные мнения и предложения, - сказал после голосования Токаев.

По его словам, в ходе выборов была проявлена высокая политическая культура в соревновательной и демократической атмосфере.

- Транспарентная, открытая, поэтому, считаю, что сама предвыборная кампания прошла достаточно в демократической атмосфере, - добавил глава государства.

Он отметил, что сегодня, 9 июня, в день выборов настроение только хорошее, так как это большой праздник для всех казахстанцев.

- Думаю, что в будущем все будет хорошо. Самая главная ценность - сохранение единства и сплоченности. Это самый главный вопрос. Если будет у нас внутреннее постоянство, то реформы будут осуществляться, - отметил Президент.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!