Елбасы: Сегодня народ выбирает не только человека, а свое будущее, свою судьбу

- Я поздравляю с этим историческим событием, желаю нашему народу благополучия и спокойствия, а стране процветания - Назарбаев.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев после того как проголосовал на избирательном участке №58 вышел к журналистам, передает корреспондент Zakon.kz.

Перед тем, как выполнить свой гражданский долг, Назарбаев пообщался с международным наблюдателем - Михаилом Гусманом. Затем отметился в списке избирателей, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования. После Назарбаев вышел к журналистам.

- Сегодня проходят выборы президента нашей страны. Народ выбирает не только человека, выбирает свое будущее, свою судьбу, свою страну и все, что мы будем делать. В этом году выборы особые. Я приостановил свои полномочия президентские. И мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно. Потому что все идет, все развивается, движется, и наша стран тоже, как все демократичные государства, должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями и доведут Казахстан к новым высотам, - сказал он.

При этом Елбасы отметил достижения Казахстана за годы независимости.

- Все эти годы мы с вами строили нашу страну, сделали ее известной всему миру, построили экономику и получили признание всего мира. Мое решение о приостановлении полномочий воспринято с одобрением. Я получил письма и звонки многих лидеров, государств мира, которые считают, что Казахстан правильно сделал, демократическим способом, тихо, без пертурбаций каких-то и вот проводит транзит власти. Сегодня весь народ на 10 тысяч участках голосует за выборы нового президента. И с ним, конечно, связываются надежды на лучшее будущее, стабильность нашей страны, спокойствие нашей страны. Я думаю, все будем хотеть, чтобы так именно было. Я поздравляю с этим историческим событием, желаю нашему народу благополучия и спокойствия, а стране процветания, - заключил Первый Президент РК.

9 июня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Голосование началось в 7.00 и продлится до 20.00 местного времени. Общее количество избирательных участков по Казахстану - 9 970, в том числе 65 участков в 51 зарубежной стране. По состоянию на 1 января 2019 в Реестр избирателей РК Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан. После закрытия избирательных участков в 20.00 начнется подсчет голосов избирателей. Он должен завершиться в срок не позднее 12 часов с момента окончания голосования.

На пост президента претендуют семь кандидатов. Это:

Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии;

Дания Еспаева - от партии "Ак жол";

Амиржан Косанов - от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");

Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл";

Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана;

Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;

Садыбек Тугел - от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

За ходом голосования следят казахстанские и международные наблюдатели.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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