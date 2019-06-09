Наблюдатель из Польши: Нарушений пока не замечено

Она посетила три открытых участка и один закрытый.

Польский наблюдатель Виолетта Поровска рассказала о ходе выборов в Алматы, передает Zakon.kz.

Вице-воевода польского воеводства Виолетта Поровска выступила в роли международного наблюдателя за президентскими выборами в Алматы. Она посетила три открытых участка и один закрытый - в больнице №4.

- Очень хорошо подготовлены избирательные участки, очень много подготовили людей. Для меня было важно, чтобы не было ограничений для независимых наблюдателей. Мы могли задавать вопросы и наблюдать всю процедуру. В одном избирательном участке была 47-м наблюдателем. Это означает, что за выборами наблюдают много стран. Очень большая открытость выборов. Еще хочу сказать, я осталась под большим впечатлением - в каждом месте были кабинки для инвалидов. Люди, которые следили за выборами, помогали инвалидам перемещаться. В закрытом избирательном участке в больнице были приготовлены урны для пациентов, которые ходят и даже для лежачих. Это дает возможность каждому пациенту проголосовать. На меня произвело впечатление явка на выборы. В 10 утра было 25% от числа участка, - сказала она.

Виолетта Поровска отметила, что в тех участках, которых она была, никаких нарушений не было, несмотря на большое количество людей.

- В каждом участке были места для наблюдателей. Мы могли делиться впечатлениями и мнениями между наблюдателями. Никто из других наблюдателей мне не говорил о нарушениях. На некоторых участках именно наблюдатели сидели около урны и вели подсчет. Это является доводом того, что выборы проходят открыто и независимо, - сказала Виолетта Поровска.

Она рассказала об отличиях на выборах в Польше и Казахстане.

- В Польше не делают на избирательных участках презентацию кандидатов. А в Казахстане висит информация о каждом кандидате с его биографией и программой. В Польше меньше наблюдателей, в Казахстане их намного больше. В остальном все схоже: урны опечатаны, прозрачны.

В Казахстане в день внеочередных президентских выборов, 9 июня 2019 года, голосование на участковых избирательных комиссиях проходит с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Асема Тунгушбаева

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