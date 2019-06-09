Казахстанец Константин Брусенский уложился в лимит веса перед боем 9 июня
Бой пройдет уже вечером.
Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой9 июня 2019, 16:03
Казахстанский боксер-профессионал Константин Брусенский и его оппонент Иброгим Холмуродов из Таджикистана успешно прошли официальное взвешивание перед боем 9 июня в Москве, передает Zakon.kz.
Брусенский показал на весах 58,3 килограмма и так же, как его соперник, уложился в лимит второго полулегкого веса. Боксеры также провели традиционную дуэль взглядов.
Вечер бокса “Дерись и побеждай! Event 44” пройдет в УСК “Крылья Советов”.
Альберт Ахметов
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972890-6f85b81555c0ce6b44ee60814c76e827
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...