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Казахстанец Константин Брусенский уложился в лимит веса перед боем 9 июня

Бой пройдет уже вечером.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой9 июня 2019, 16:03

Казахстанский боксер-профессионал Константин Брусенский и его оппонент Иброгим Холмуродов из Таджикистана успешно прошли официальное взвешивание перед боем 9 июня в Москве, передает Zakon.kz.

Брусенский показал на весах 58,3 килограмма и так же, как его соперник, уложился в лимит второго полулегкого веса. Боксеры также провели традиционную дуэль взглядов.

Вечер бокса “Дерись и побеждай! Event 44” пройдет в УСК “Крылья Советов”.

Альберт Ахметов


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