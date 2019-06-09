Казахстанец Константин Брусенский уложился в лимит веса перед боем 9 июня

Бой пройдет уже вечером.

Казахстанский боксер-профессионал Константин Брусенский и его оппонент Иброгим Холмуродов из Таджикистана успешно прошли официальное взвешивание перед боем 9 июня в Москве, передает Zakon.kz.

Брусенский показал на весах 58,3 килограмма и так же, как его соперник, уложился в лимит второго полулегкого веса. Боксеры также провели традиционную дуэль взглядов.

Вечер бокса “Дерись и побеждай! Event 44” пройдет в УСК “Крылья Советов”.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!