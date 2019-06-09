Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названы основные угрозы человечеству

Главные опасности - эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.

Фото : Pinterest9 июня 2019, 20:33

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании, сообщает РИА Новости.

В числе смертельно опасных заболеваний перечислены туберкулез, малярия, сезонный грипп, Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка и вирус Марбург. При этом предполагаемой родиной сезонного гриппа названы США, остальные перечисленные заболевания предположительно зародились в Африке.

В разделе о ядерной угрозе перечислены предполагаемое количество и общая мощность ядерных боеголовок, а также количество проведенных ядерных испытаний для стран, обладающих ядерным оружием: США, России, Франции, Великобритании, Китая, КНДР, Индии и Пакистана. Израиль в списке отсутствует, так как эта страна не признает официально наличия у нее ядерного арсенала или проведения испытаний.

Среди угрожающих человечеству стихийных бедствий перечислены наводнения, цунами, землетрясения, ураганы и штормы, засухи и голод. Одна из самых маловероятных угроз — столкновение астероида с Землей. Крупнейшим из идентифицированных НАСА астероидов является Florence диаметром почти 5 километров — он считается потенциально опасным объектом. Если бы он столкнулся с Землей, могло бы погибнуть примерно 1,2 миллиарда человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты