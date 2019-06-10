Девочка и полицейский. Автор "фото дня" выборов рассказала его историю

Мой добрый человечек взял цветочек и начал по одному дарить их ОМОНовцу - мама девочки.

К вечеру 9 июня в соцсетях массово стали распространять трогательное фото, на котором маленькая девочка протягивает одуванчик полицейскому, стоящему в оцеплении. Молодой страж порядка с открытой улыбкой принимает цветочек. Мама девочки в Facebook рассказала историю создания этого кадра, передает Zakon.kz.

Саяжан Досжанова поделилась, что ей прислали много сообщений с теплыми словами после этого фото. Но не обошлось и без критики.

- Честно говоря, я не ожидала и не думала, что фото разлетится как горячие пирожки по всем пабликам, сообществам, новостным сайтам, и просто сториз десятков людей, которых я даже не знаю. Как это обычно бывает у нас в обществе, не обошлось и без злостных комментариев. Едкие, неприятные, обидные слова полетели в мой адрес. В пабликах люди называли меня неадекватной мамашей, которая потащила своего ребенка на митинг, что я не дружу с головой, что хочу хайпануть и лезу на рожон, что буду орать: "спасителя помогите, менты скручивают женщину с ребенком", - ну общий смысл, думаю, вы поняли. Признаться, мне было обидно такое читать, поэтому я пишу этот пост сейчас. Хочу рассказать как все было, - написала Саяжан.

Она рассказала, что с двухлетней дочкой и мамой вышли проголосовать, и попутно сделать кое какие дела. Избирательный участок находится в 4 школе. Выйдя оттуда, они пошли в сторону Дворца молодежи. Саяжан пояснила, что в последнее время я не интересуется политическими новостями, поэтому даже не догадывалась, что такое (митинги) может произойти.

- Хотя ну должна ж была, все-таки журналист, хоть и в декрете. Да, так бывает: отходишь от всех новостей в свой мамский мир. Уже пройдя небольшую дистанцию стало понятно, что все оцеплено. Люди в форме, ОМОН, щиты, взбудораженные люди - все атрибуты митинга. Зашла в вотс ап, а там подружки скидывали фото и видео с оцепенением и сотней людей бегущих от полиции и это прям возле нашего дома!!! - продолжила Саяжан.

Она отметила, что даже если бы они пошли по делам другой дорогой, все равно натолкнулись бы на митинг, потому что их дом входил в территорию оцепления.

- Мы не шли на митинг. Мы просто шли по делам сквозь него. У дворца "Жастар" сотрудники полиции помогли нам с коляской. Были вежливы. Мы не провоцировали, нас и не трогали. (Тут надо отметить, что одна мадам взяла свою использованную ежедневку и наклеила на спину полицейскому. Это увидел его коллега, сделал ей замечание и спросил зачем. Она начала смеяться, кричать и побежала. Я до сих пор в шоке от этого. ЗАЧЕЕееМ?? По пути доча нарвала цветочков. Маленькие сладкие пухлые ручки рвали одуванчики, бережно собирали их в букет и несли к дядям в форме. Ей 2 года. Она еще не знает, что в жизни бывают разные ситуации, и власть по-разному может реагировать на волнения народа. Она еще крошка-картошка, которая хочет дарить улыбки, рвать цветы и смеяться. Мой добрый человечек взял цветочек и начал по одному дарить их ОМОН-овцу. В какой момент меня осенило запечатлеть этот момент. Что я и сделала. Сфотографировала, выложила в Инстаграм и Твиттер, поделилась с близкими людьми. Все. Так и было, - написала мама девочки, растрогавшей страну.

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