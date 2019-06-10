В чем схожи выборы в Казахстане и Украине

Почему за кандидатуру Косанова, как и Зеленского в Украине, голосовали люди, придерживающиеся разных взглядов о будущем устройстве политической жизни страны.

О прозрачности и открытости состоявшихся выборов, негативных роликах в соцсетях и методах отстаивании своей гражданской позиции в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждает известный казахстанский политолог, доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

- Как вы в целом оцениваете выборы президента?

- Выборы были с технической стороны хорошо подготовленными, и понятно, что при современных технологиях наблюдения и контроля, это был вполне прозрачный и открытый процесс. Все зарегистрировавшиеся на выборах наблюдатели как внутренние, так и международные такую положительную оценку дают. И оценки Exit Poll тоже в целом не отличаются от итогов выборов, как вы, наверное, заметили. То есть Exit Poll проводили различные компетентные, профессионально подготовленные социологи и в целом мы видим, что их данные в принципе совпадают. Там разница плюс-минус до 3%, то есть вполне допустимая погрешность, если говорить с точки зрения социологии как науки. И сами по себе эти цифры тоже релевантные. Они показывают контроль, который осуществлялся и исследователями, и гражданским обществом.

Также стоит отметить специфику состоявшихся выборов, где, как вы знаете, за пост президента боролись в основном новички. Из тех, кто участвовал в предыдущих выборах, присутствовали лишь коммунисты, которых представлял Жамбыл Ахметбеков. В целом же там были и центристы, и левые, и правые, и либералы и националпатриоты. То есть избирателям было из кого выбирать.

Очень неплохой результат показал позиционирующий себя как кандидат от оппозиции Амиржан Косанов. По Exit Poll он набрал свыше 15%, а по данным ЦИК – свыше 16%. Это тоже объективная цифра. Причем мы видим, что по регионам разбивка дается. Я считаю, что для новичка прошедшая электоральная компания – это очень хороший результат. Можно даже сказать успех, потому что это второе место. Столь значительную электоральную поддержку как 1,5 миллиона можно использовать с прицелом на другие электоральные компании. В том числе и парламентскую.

- С чем вы связываете, что Амиржан Косанов набрал столь высокий процент голосов? Некоторые ваши коллеги-политологи считают, что это не конкретно его избиратели поддерживали, а просто голосовали против всех. Примерно как это было с избранием президентом Владимира Зеленского в Украине.

- Я не исключаю подобного. Нельзя утверждать, что именно предвыборная платформа Амиржана Косанова стала идейной платформой для проголосовавших за него людей. Это возможно и протестный электорат, то есть люди, которые голосовали против всех. У нас в целом сформировалась определенная протестная повестка, и мы видим, что она нашла свое отражение. Это было видно и по социальным сетям и по другим массмедиа. То есть люди, придерживающиеся совершенно разных взглядов о будущем устройстве политической жизни страны, в том числе и националпатриоты, и либералы, и люди, придерживающиеся левых взглядов, призывали голосовать за Косанова как кандидата. И это логично. Как вы сами сравнили, Владимир Зеленский выиграл в Украине не потому, что его предвыборная платформа и его идеи были столь проникновенны. Он, в том числе, собрал и голоса тех избирателей, кто просто хотел каких-то альтернатив действующей власти.

- Как вы оцениваете появление в день выборов в соцсетях различной негативной информации о нарушениях предвыборного законодательства, например, о вбросах фальшивых протоколов, подделке бюллетеней и т.п.?

- Главное, что сами по себе подобные случаи не носили массового характера и не повлияли на конечный итог. Но отдельные факты, конечно, требуют разбирательства. То есть, если речь действительно идет о таких нарушениях, то они должны быть предметом тщательного разбирательства и со стороны прокуратуры, и других правоохранительных органов. И, безусловно, в те же законом отведенные сроки. То есть быстро, оперативно и, как говорится, по горячим следам. Даже если понадобится там пересчет голосов или переуточнение. То есть должно быть использовано все, что в рамках закона может понадобиться.

Но и все эти видеоролики, гуляющие в соцсетях, требуют подтверждения, вплоть до того, было ли это вообще в Казахстане. Ведь были случаи, когда в соцсети выкладывалось видео прошлых лет. А некоторые использовали видеоролики вообще из соседнего Кыргызстана, пользуясь тем, что обстановка похожа. Ведь выборы часто в школах или больницах проходят, архитектура административных зданий бывает похожа. То есть все это нужно перепроверять. И по каждому случаю подобного заявления правоохранительными органами должен быть дан определенный ответ. Ведь номер участка или школы, где это якобы было выявлено, очень легко проверить, учитывая возможности современных технологий.

Кроме того, многие из тех, кто голосовал и занимал активную гражданскую позицию в выборном процессе, а не занимался бойкотированием выборов, как раз могли воочию убедиться в их открытости и прозрачности. Просто сходить и посмотреть. Я сам, например, на своем избирательном участке, когда голосовал, интересовался и наблюдал, как идет процесс, как люди в кабинки заходят, голосуют ли только те, кто находится в списках, или же и те, что были прикреплены. То есть люди, которые по каким-то причинам оказались в Нур-Султане и не могли проголосовать в родном городе. Также я интересовался, где наблюдатели находятся, сколько их, чем они занимаются. И, к слову, на моем избирательном участке их было довольно много – семь человек.

- Как вы расцениваете прошедшие в день выборов митинги. Ведь сейчас одни политологи говорят, что это был всплеск создавшихся в обществе протестных настроений и люди просто не знали, как выразить свое мнение законным путем, а другие эксперты считают, что все это было заранее подготовлено и спланировано извне?

- Здесь однозначно сложно говорить, потому что, конечно, протестная повестка в Казахстане имеется и этого нельзя отрицать. Мы видели это и по многодетным семьям и по другим уязвимым категориям наших соотечественников, и с этим надо работать. Но естественно эта протестная повестка должна реализовываться в рамках действующего законодательства. А митинги, как и любые общественно-политические мероприятия, должны быть согласованы и санкционированы. Но призывать бойкотировать выборы в день, когда только идет голосование, и еще нет никаких итогов, это уже незаконно. И проведение таких акций именно в день выборов, конечно, уже содержит в себе элементы провокации. Со стороны тех, кто людей призывал и подталкивал к этим вещам. В крайнем случае, они могли спокойно пойти на выборные участки и обозначить свою позицию. Как вы знаете, были люди, которые фотографировали и выкладывали в соцсети бюллетени, специально указывая на то, что там нет графы "против всех", и соответственно, таким образом, пытались выразить свое личное отношение к выборам. И это тоже можно расценивать, как их гражданскую позицию. В общем, по моему мнению, людям не следовало именно в день голосования митинговать на площадях, а нужно было отдать свой гражданский долг, участвуя в выборах. А уж потом правовыми методами доказывать, правы они были или не правы.

Подготовил Владимир Демидов

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