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Чиновница не поделила место в туалете и устроила драку

Чиновница была понижена в должности.

Фото : NewsOne11 июня 2019, 14:44

В ВКО наказали государственную служащую за драку в туалете, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Руководитель отдела внутренней политики одного из районов области привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение.

Как выяснилось на прошедшем 11 июня заседании Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции в ВКО, чиновница не поделила с гражданской служащей дамскую комнату в родном учреждении. Конфликт начался с экспрессивного обмена репликами. После этого противостояние переросло в полномасштабную дуэль, в результате которой изрядно помятая и исцарапанная жертва обратилась в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении.

Впоследствии женщины заключили медиативное соглашение, на основе которого суд прекратил дело.

- Несмотря на то, что служащая избежала административной ответственности, она нарушила нормы Этического кодекса и закона "О государственной службе", обязывающие госслужащего не давать повода для критики со стороны общества. А следовательно, она может быть привлечена к ответственности дисциплинарной, - постановили на совете.

Решением Совета по этике чиновница была понижена в должности.

Мира Круль


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