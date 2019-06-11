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Таксиста на Lada в столице лишили автомашины

Ранее мужчина неоднократно привлекался в ответственности.

Фото : pixabay.com11 июня 2019, 18:46

В Нур-Султане водитель такси, не подчинившись законным требованиям полицейских, привлечен к административной ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на столичный ДП.

9 июня в столице полицейские обеспечивали общественный порядок по пр. Богенбай Батыра. Неизвестный мужчина, управляя Lada Granta, не подчинился сотруднику дорожно-патрульной полиции и проехал на высокой скорости по перекрытому участку дороги, подвергая риску безопасность пешеходов и сотрудников полиции.

Принятыми мерами водитель машины установлен и задержан. 28-летний мужчина был привлечен к административной ответственности по ст.443 ч.1 КРКоАП (Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка). Установлено, что ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.

Автомашина помещена на штраф стоянку.


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