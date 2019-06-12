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Британец выиграл в лотерею сотню миллионов фунтов

Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".

Фото : Pixabay12 июня 2019, 06:26

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (около 60 млрд тенге) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, передает РИА Новости.

- Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш и выиграл 123 миллиона фунтов в лотерее EuroMillions, - заявил сотрудник лотереи Энди Картер.

Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".

Первая лотерея EuroMillions прошла 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.


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