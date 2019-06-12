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Инаугурация Президента РК состоится сегодня

Инаугурация главы государства – это церемония официального вступления в должность Президента Республики Казахстан.

Фото : пресс-служба мажилиса12 июня 2019, 09:25

Сегодня, 12 июня, в Нур-Султане состоится инаугурация вновь избранного Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет в здании Дворца независимости.

Инаугурация главы государства – это церемония официального вступления в должность Президента Республики Казахстан.

Во время этой торжественной церемонии глава государства кладет правую руку на Конституцию Республики Казахстан и приносит присягу народу страны. После этого председатель Центральной избирательной комиссии вручает ему удостоверение Президента Республики Казахстан.

Известно, что в рамках инаугурации запланирован проход парадного расчета по площади Незвисимости и салют.

9 июня 2019 года состоялись выборы президента РК. По официальным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 539 715 или 70,96% избирателей.


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