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Мужчина, пострадавший при взрыве в Шымкенте, скончался

Несмотря на все меры, предпринятые медиками, полученные им травмы не оставляли шансов на жизнь.

Фото : кадр видео12 июня 2019, 12:23

Молодой мужчина, пострадавший при взрыве на газовом хранилище Шымкента, скончался. Об этом журналисту Zakon.kz сообщила главный врач областного центра гипербарической оксигенации им. Турмахана Орынбаева Мадина Ермаханбетова.

- 7 июня 2019 года в 11 часов 54 минуты в наш центр на скорой помощи с места происшествия был доставлен больной 1999 года рождения. Был создан консилиум в приемном покое, и больной был госпитализирован в реанимационное отделение центра. На момент поступления состояние больного было крайне тяжелое. Проводились все необходимые мероприятия и лечение по данному пациенту. Был выставлен диагноз: термический ожог пламенем головы, шеи, лица, туловища, верхних и нижних конечностей "3А", "3Б", 4-й степени общей сложностью 98%, ожоговый шок тяжелой степени, – рассказала Мадина Ермаханбетова.

Она дополнила, что 9 июня к больному был вызван травматолог-комбустиолог, профессор Алишер Бекмуратов. Им была сделана небольшая коррекция в лечении, но в целом с проводимым лечением комбустиолог был полностью согласен. В тот же день в 23:50 часов по линии санавиации были вызваны специалисты – заведующая ожогового отделения ГКБ 4 г. Алматы профессор Биконурова Н.О и анестезиолог-реаниматолог кафедры научно-медицинского универститета им Исфендиярова – Утегенова Д.А. Специалистами тоже был проведен консилиум. С тактикой ведения лечения врачи были согласны, и продолжалась консервативная интенсивная терапия в условиях реанимационного отделения. Также к больному неоднократно вызывался нефролог.

- Но, несмотря на проводимое лечение и все проведенные мероприятия, 11 июня в 18:10 часов больной скончался. Причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность. Диагноз посмертный: терм ингаляционная травма, термический ожог пламенем головы, шеи, лица, туловища, верхних и нижних конечностей, токсическая энцефалопатия, токсический миокардит, острая почечная недостаточность, поли органная недостаточность, – сообщила Мадина Ермаханбетова.

Утром 7 июня в Шымкенте прогремел взрыв - сначала загорелась наземная цистерна, затем три автоцистерны, которые взорвались. Также взорвался прицеп (МАН V-50 кубометров, 2 а/м ЗиЛ каждая по V-7 кубометров и прицеп V-50 кубометров). При взрыве пострадал заправщик, мужчина 1999 г.р. Его с ожогами госпитализировали и поместили в отделение реанимации. С момента поступления мужчины в медучреждение, его состояние оценивалось, как крайне тяжелое, нестабильное. Он получал интенсивную терапию, вазопрессоры, респираторную поддержку.


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