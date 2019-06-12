Мужчина, пострадавший при взрыве в Шымкенте, скончался

Несмотря на все меры, предпринятые медиками, полученные им травмы не оставляли шансов на жизнь.

Молодой мужчина, пострадавший при взрыве на газовом хранилище Шымкента, скончался. Об этом журналисту Zakon.kz сообщила главный врач областного центра гипербарической оксигенации им. Турмахана Орынбаева Мадина Ермаханбетова.

- 7 июня 2019 года в 11 часов 54 минуты в наш центр на скорой помощи с места происшествия был доставлен больной 1999 года рождения. Был создан консилиум в приемном покое, и больной был госпитализирован в реанимационное отделение центра. На момент поступления состояние больного было крайне тяжелое. Проводились все необходимые мероприятия и лечение по данному пациенту. Был выставлен диагноз: термический ожог пламенем головы, шеи, лица, туловища, верхних и нижних конечностей "3А", "3Б", 4-й степени общей сложностью 98%, ожоговый шок тяжелой степени, – рассказала Мадина Ермаханбетова.

Она дополнила, что 9 июня к больному был вызван травматолог-комбустиолог, профессор Алишер Бекмуратов. Им была сделана небольшая коррекция в лечении, но в целом с проводимым лечением комбустиолог был полностью согласен. В тот же день в 23:50 часов по линии санавиации были вызваны специалисты – заведующая ожогового отделения ГКБ 4 г. Алматы профессор Биконурова Н.О и анестезиолог-реаниматолог кафедры научно-медицинского универститета им Исфендиярова – Утегенова Д.А. Специалистами тоже был проведен консилиум. С тактикой ведения лечения врачи были согласны, и продолжалась консервативная интенсивная терапия в условиях реанимационного отделения. Также к больному неоднократно вызывался нефролог.

- Но, несмотря на проводимое лечение и все проведенные мероприятия, 11 июня в 18:10 часов больной скончался. Причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность. Диагноз посмертный: терм ингаляционная травма, термический ожог пламенем головы, шеи, лица, туловища, верхних и нижних конечностей, токсическая энцефалопатия, токсический миокардит, острая почечная недостаточность, поли органная недостаточность, – сообщила Мадина Ермаханбетова.

Утром 7 июня в Шымкенте прогремел взрыв - сначала загорелась наземная цистерна, затем три автоцистерны, которые взорвались. Также взорвался прицеп (МАН V-50 кубометров, 2 а/м ЗиЛ каждая по V-7 кубометров и прицеп V-50 кубометров). При взрыве пострадал заправщик, мужчина 1999 г.р. Его с ожогами госпитализировали и поместили в отделение реанимации. С момента поступления мужчины в медучреждение, его состояние оценивалось, как крайне тяжелое, нестабильное. Он получал интенсивную терапию, вазопрессоры, респираторную поддержку.

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