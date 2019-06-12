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Офицер обувался, ужинал и совершал поездки за счет рядового солдата

После получения денег на новые берцы в сумме 35 000 тенге лейтенанта задержали сотрудники военно-следственного управления.

Фото : МО РК12 июня 2019, 14:49

Военным судом Талдыкорганского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего воинской части старшего лейтенанта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу военного суда Талдыкорганского гарнизона.

Согласно материалам дела, подсудимый, превышая власть и служебные полномочия, периодически требовал деньги у рядового солдата. Он брал у него деньги на поездки в другой город, на ежедневные ужины, новые берцы. При этом угрожал, что в случае отказа отправит солдата на гауптвахту и не даст положительную характеристику при увольнении в запас.

После получения денег на новые берцы в сумме 35 000 тенге лейтенанта задержали сотрудники военно-следственного управления.

По делу заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Дело в суде рассмотрено в согласительном производстве в сокращенном порядке.

- Приговором суда подсудимый "А" признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 450 (злоупотребление властью) и ч.1 ст. 451 (превышение власти) УК РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подсудимый также лишен воинского звания "старший лейтенант".

Приговор не вступил в законную силу.


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