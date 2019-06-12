Мы не закончили - Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш

7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 Хабиб проведет бой с американцем Дастином Порье.

Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном втором бое с Конором МакГрегором, передает Zakon.kz.

- Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боев. Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что мы можем достичь определенных успехов, - сказал российский боец в интервью своему YouTube-канале.

Конор и Хабиб провели бой в октябре 2018 года. Досрочную победу одержал Нурмагомедов, тем самым защитив чемпионский титул. После поединка оба бойца приняли участие в массовой потасовке, за что Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала МакГрегора на шесть месяцев со штрафом 50 тысяч долларов, а россиянина - на девять месяцев, оштрафовав его на 500 тысяч долларов.





7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 Хабиб проведет бой с американцем Дастином Порье.





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