Сагинтаев назначен главой администрации президента

Указ опубликован на сайте президента РК.

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О назначении Сагинтаева Б.А. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в тексте указа.

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