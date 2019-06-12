Сагинтаев назначен главой администрации президента
Указ опубликован на сайте президента РК.
Фото : Хабар 2412 июня 2019, 19:51
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О назначении Сагинтаева Б.А. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в тексте указа.
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