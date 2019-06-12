Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК

Президент поручил Генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поручил Генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.

- Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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