Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК
Президент поручил Генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.
Фото : Акорда12 июня 2019, 20:25
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президент поручил Генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.
- Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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