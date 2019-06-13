Яркая жизнь и трагичная смерть: сегодня Денису Тену исполнилось бы 26 лет

Воспоминания о великом спортсмене.

Ровно 26 лет назад, 13 июня 1993 года, родился Денис Юрьевич Тен – величайший казахстанский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Его жизнь трагически оборвалась в 25-летнем возрасте, когда он, пытаясь остановить преступников, обокравших его автомобиль, получил смертельный удар ножом. Это стало национальной трагедией для всего Казахстана и люди до сих пор ищут способы увековечить память спортсмена. Вместе с тем его гибель послужила катализатором для реформирования всей полицейской службы страны и ужесточения борьбы с криминалом. О выдающихся достижениях Дениса Тена при жизни и процессах происходивших в казахстанском обществе после его смерти, решил напомнить Zakon.kz.

Вся жизнь – борьба

Источник фото: Газета.Ру

Денис Тен родился в Алматы в корейской семье. Начинал заниматься фигурным катанием в группе здоровья. Помимо фигурного катания Денис также занимался другими видами спорта, включая теннис, акробатику, тхэквондо, карате, плавание, ходил в школу танцев и живописи.

Окончил 5 классов в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре. В 2002 году коллектив, в котором пел Денис, завоевал серебряную медаль на хоровой Олимпиаде в Пусане (Республика Корея). Позже встал выбор: музыка или фигурное катание. Тен выбрал второе. В 2003 году на турнире "Хрустальный конек" его заметила Елена Буянова (Водорезова) и пригласила в Москву. В 2010 году переехал в Лос-Анджелес к своему новому тренеру Фрэнку Кэрроллу.

В мае 2014 года Денис Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом. Обучался в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете, осваивая степень MBA (магистра делового администрирования) по программе "Нефть и газ".

Летом 2015 года в прессе появилась информация о новом увлечении Тена — фотографировании. Он создал отдельную страницу в социальных сетях, чтобы делиться творческими работами. Среди моделей, которые принимали участие в его фотосессиях, можно заметить публичных личностей, включая актрис Динару Бактыбаеву, Айсулу Азимбаеву, Алию Телебарисову, волейболистку Сабину Алтынбекову, боксера Серика Сапиева и многих других.

У Тена есть фан-клубы в Казахстане, Корее и Японии. Осенью 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абе во время официального визита в Казахстан в одной из речей назвал Дениса Тена символом дружбы Японии и Казахстана.

Спортивные достижения

Источник фото: ТАСС

Денис Тен – заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, чемпион чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира ИСУ.

Один из немногих фигуристов-мужчин, исполнявших вращение бильман.

Представлял Казахстан на Олимпийских играх 2010 года, где был самым молодым участником (16 лет) в мужском первенстве. Первый фигурист-одиночник из Казахстана, сумевший пройти в финальную стадию соревнований на Олимпиаде.

Также Денис Тен выступил в роли официального посла в олимпийской кампании "Алматы 2022".

С 2013 года он продюсировал ледовое шоу "Денис Тен и друзья", в котором принимали участие мировые звезды фигурного катания. По официальным данным организаторов, ежегодно на ледовое шоу приезжало более 500 туристов из-за рубежа (преимущественно из Японии), чтобы увидеть проект вживую.

Преступление и наказание

19 июля 2018 года в центре Алматы на парковке недалеко от пересечения улиц Курмангазы и Байсеитовой Денис Тен застал двух преступников при краже зеркал с его автомашины Lexus GX. В результате возникшей потасовки один из них нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро, что вызвало сильное кровотечение. Денис Тен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где, несмотря на все принятые медиками меры, скончался спустя два часа.

21 июля 2018 года во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы состоялась гражданская панихида по Денису Тену. Проводить его в последний путь собрались тысячи казахстанцев. С речами выступили министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев, президент национальной ассоциации конькобежцев Болат Жамишев и известный казахстанский боксер Серик Сапиев. Также на панихиду прилетел из США Геннадий Головкин. Денис Тен был похоронен на кладбище в поселке Дружба. В тот же день гражданская панихида по Денису Тену прошла в Астане (ныне Нур-Султан). В мероприятии принимали участие представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители столицы. Также память спортсмена почтили в других городах Казахстана.

Уже на следующий после убийства день были задержаны двое подозреваемых — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали их соучастницу Жанар Толыбаеву. 17 января 2019 в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы им был оглашен приговор.

Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов были приговорены к 18 годам лишения свободы. Они отбывают наказание в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу государства Киясов и Кудайбергенов должны будут выплатить 1,5 млн тенге. Жанар Толыбаева также признана виновной, и ей назначено 4 года лишения свободы. Стоит отметить, что Кудайберегнов в последнем слове выразил искренне сожаление о том, что родные погибшего и вся страна потеряли такого человека, как Денис Тен. Киясов также выразил сожаление о случившемся, но при этом заявил, что не считает свои действия тяжким преступлением. Толыбаева просила суд учесть ее беременность и наличие еще одного ребенка.

Дань памяти

После гибели фигуриста в обществе было озвучено много идей и предложений об увековечивании памяти Дениса.

И все они нашли поддержку со стороны государственных органов. Так Министерством культуры и спорта РК было запланировано открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тена. Также акимат города Алматы взял на себя обязательства по проведению ежегодного Международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса. Кроме того, акимат занялся реализацией проекта по установке памятника Денису на месте трагедии. Для этого была создана специальная комиссия с участием членов семьи и объявлен конкурс среди профессиональных скульпторов.

Также мать погибшего фигуриста Оксана Тен в 2018 году стала инициатором по открытию благотворительного фонда имени Дениса. Таким образом, родные спортсмена хотят увековечить его память. Запуск сайта для проекта состоялся в октябре.

Кроме того, 7 ноября 2018 года в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме, где родился и жил легендарный фигурист. В открытии приняла участие великий советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

А в прокате одного из алматинских кинотеатров прошел документальный фильм "Денис Тен. Величайшее шоу", автором которого был прославленный казахстанский фигурист. Фильм рассказывает о зарождении идеи ледового шоу "Денис Тен и друзья" в Алматы, а позднее в Астане, и его реализации.

Также в Алматы и столице прошли выставки, посвященные памяти Дениса Тена, где были представлены фотографии со знаковых спортивных мероприятий, видео-проект от коллег и друзей.

Также казахстанцы создали онлайн-петицию по названию Халык Арены именем Дениса Тена. Петиция была опубликована 23 января, меньше чем за сутки ее подписало 826 человек.

А министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о посмертном присвоении медали Денису Тену "За вклад в охрану общественного порядка". По его словам это самая высшая награда, которой он мог наградить. Эта медаль предусматривается за совершение поступка при происшествиях. Ею награждают полицейских за проявленное мужество и выполнение своих функциональных обязанностей. https://www.zakon.kz/4945584-kasymov-rasskazal-o-posmertnom.html

Как изменилась работа полиции

Источник фото: arnapress.kz

Вскоре после гибели Дениса Тена казахстанцы стали активно обсуждать в соцсетях недостатки работы полиции, требуя реформирования всей правоохранительной системы и выдвигая различные предложения. Так они предлагали наладить диалог с властью, реорганизовать учебные заведения МВД, создать общественную комиссию при парламенте, выбрать пользующихся общественным доверием экспертов, которые контролировали бы реализацию реформ. И некоторые из этих требований были выполнены в кратчайшие сроки.

Так, полицейские стали активно бороться не только с ворами, но скупщиками краденного, планомерно проводя рейды по авторынкам и местам скупки сотовых телефонов, привлекая недобросовестных продавцов к ответственности. Была реформирована работа службы 102, куда раньше дозвониться было довольно проблематично. Для доступности полицейских для граждан, были снесены бетонные заборы вокруг РОВД, а у зданий правоохранительных органов появились специальные фронт-офисы со всеми удобствами. Поэтапно продолжается реформа полиции – сокращается штат полицейских, а оставшимся повышают зарплаты, решают их жилищные и другие социальные нужды. Также объединяются дублирующие друг друга структуры и сокращается "чиновничья полиция", создаются вузы, готовящие профессиональных полицейских.

Подготовил Владимир Демидов.

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