В Россию из Казахстана пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Черепахи возвращены в естественную среду обитания.

7 июня 2019 года в рамках межведомственного взаимодействия Оренбургской таможни, Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области и Управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресечен незаконный ввоз в Россию из Казахстана партии среднеазиатских сухопутных черепах, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы.

4100 живых черепах перевозились в 24 мешках под прикрытием 7 тонн свежей капусты.

В документах, представленных перевозчиком к пограничному контролю, какая-либо информация о живом товаре отсутствовала.

В соответствии с пунктом 15 раздела III Перечня стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденного Постановлением Правительства № 923 от 13 сентября 2012 г., среднеазиатские сухопутные черепахи включены в перечень дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Общая рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более 5 млн рублей (около 30 млн тенге).

Оренбургской таможней рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.

Оренбургская таможня во взаимодействии с иными ответственными контролирующими органами и Институтом степи Уральского отделения РАН ведёт работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания.

Справка

Степная, или среднеазиатская, черепаха - Agrionemys horsfieldi (другие названия Русская черепаха, Афганская черепаха и черепаха Хорсфилда) или Testudo horsfieldi - единственный представитель рода Agrionemys.

Широко распространена в Иране, Афганистане, северо-восточной Индии, северном Пакистане, по северо-восточному побережью Каспийского моря, в Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане, а также в Казахстане, где сосредоточены наибольшие ресурсы черепахи.

Продолжительность жизни среднеазиатской черепахи 30-40 лет.

Отличительной чертой степной черепахи являются четырехпалые передние конечности; пальцы ног сращены; свободны только короткие когти. Голова полностью убирается внутрь панциря.

Весьма медлительны; очень выносливы к неблагоприятным условиям среды. Может выдержать крайне низкую температуру.

Черепахи питаются травой (свежей и сухой), зелеными листьями и побегами растений, фруктами и цветами. Воду пьют редко, поскольку в природе имеют к ней доступ нечасто – только после дождя. При засушливых природных условиях обходятся без воды.

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