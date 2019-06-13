В Алматы адаптируют 56 дорог к особенностям поведения пешеходов

Это антикарманы на остановочных комплексах, островки безопасности на широкой проезжей части и мысы безопасности перед пешеходными переходами.

13 июня Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил работы по реконструкции дорожной инфраструктуры в рамках Плана действий по снижению смертности на дорогах "Vision Zero Almaty", передает Zakon.kz.

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- Этим летом средним ремонтом охвачено более 140 городских улиц с адаптацией 56 дорог к особенностям поведения пешеходов. Это антикарманы на остановочных комплексах, островки безопасности на широкой проезжей части и мысы безопасности перед пешеходными переходами. В целом, по городу при активном участии горожан выявлены 72 проблемных участка с высоким уровнем аварийности, где по аналогии с передовыми мегаполисами планируется сузить радиус поворотов, увеличить интервал светофоров для пешеходов, перенести стоп-линии и др. Кроме того, запланировано строительство 100 новых пешеходных переходов. По многочисленным просьбам горожан на 50 участках будут обустроены островки безопасности, разделяющие широкую проезжую часть. Возле социальных и образовательных объектов принято решение организовать приподнятые трапециевидные пешеходные переходы, - говорится в Instagram акима.



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По его слова, в целом, работа по развитию общественного транспорта, сети велосипедных дорожек с установкой физического барьера для разделения автомобильного и велосипедного движения будет системно продолжена.

- Особое внимание будет и далее уделяться модернизации общественных пространств и созданию комфортной среды для людей со специальными потребностями. Мы стремимся к максимальному снижению уровня смертности на дорогах Алматы. Людям свойственно ошибаться, поэтому необходимо создавать безопасную инфраструктуру, снижающую субъективный фактор. Учитывая, что пешеход является наиболее уязвимым участником движения, приоритет отдается именно ему, - отметил Байбек.

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