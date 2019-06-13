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В Алматы адаптируют 56 дорог к особенностям поведения пешеходов

Это антикарманы на остановочных комплексах, островки безопасности на широкой проезжей части и мысы безопасности перед пешеходными переходами.

Фото : Instagram13 июня 2019, 17:41

13 июня Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил работы по реконструкции дорожной инфраструктуры в рамках Плана действий по снижению смертности на дорогах "Vision Zero Almaty", передает Zakon.kz.

- Этим летом средним ремонтом охвачено более 140 городских улиц с адаптацией 56 дорог к особенностям поведения пешеходов. Это антикарманы на остановочных комплексах, островки безопасности на широкой проезжей части и мысы безопасности перед пешеходными переходами. В целом, по городу при активном участии горожан выявлены 72 проблемных участка с высоким уровнем аварийности, где по аналогии с передовыми мегаполисами планируется сузить радиус поворотов, увеличить интервал светофоров для пешеходов, перенести стоп-линии и др. Кроме того, запланировано строительство 100 новых пешеходных переходов. По многочисленным просьбам горожан на 50 участках будут обустроены островки безопасности, разделяющие широкую проезжую часть. Возле социальных и образовательных объектов принято решение организовать приподнятые трапециевидные пешеходные переходы, - говорится в Instagram акима.

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Проверил работы по реконструкции дорожной инфраструктуры в рамках Плана действий по снижению смертности на дорогах "Vision Zero Almaty". ⠀ Этим летом средним ремонтом охвачено более 140 городских улиц с адаптацией 56 дорог к особенностям поведения пешеходов. Это антикарманы на остановочных комплексах, островки безопасности на широкой проезжей части и мысы безопасности перед пешеходными переходами. ⠀ В целом, по городу при активном участии горожан выявлены 72 проблемных участка с высоким уровнем аварийности, где по аналогии с передовыми мегаполисами планируется сузить радиус поворотов, увеличить интервал светофоров для пешеходов, перенести стоп-линии и др. ⠀ Кроме того, запланировано строительство 100 новых пешеходных переходов. По многочисленным просьбам горожан на 50 участках будут обустроены островки безопасности, разделяющие широкую проезжую часть. Возле социальных и образовательных объектов принято решение организовать приподнятые трапециевидные пешеходные переходы. ⠀ В целом, работа по развитию общественного транспорта, сети велосипедных дорожек с установкой физического барьера для разделения автомобильного и велосипедного движения будет системно продолжена. Особое внимание будет и далее уделяться модернизации общественных пространств и созданию комфортной среды для людей со специальными потребностями. ⠀ Мы стремимся к максимальному снижению уровня смертности на дорогах Алматы. Людям свойственно ошибаться, поэтому необходимо создавать безопасную инфраструктуру, снижающую субъективный фактор. Учитывая, что пешеход является наиболее уязвимым участником движения, приоритет отдается именно ему.

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk) 13 Июн 2019 в 4:33 PDT



По его слова, в целом, работа по развитию общественного транспорта, сети велосипедных дорожек с установкой физического барьера для разделения автомобильного и велосипедного движения будет системно продолжена.

- Особое внимание будет и далее уделяться модернизации общественных пространств и созданию комфортной среды для людей со специальными потребностями. Мы стремимся к максимальному снижению уровня смертности на дорогах Алматы. Людям свойственно ошибаться, поэтому необходимо создавать безопасную инфраструктуру, снижающую субъективный фактор. Учитывая, что пешеход является наиболее уязвимым участником движения, приоритет отдается именно ему, - отметил Байбек.


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