За коррупцию осуждены главврач Костанайского областного онкодиспансера и его заместитель

Оба брали взятки за содействие при госзакупках.

Главный врач областного онкологического диспансера Костанайской области и его заместитель осуждены за коррупцию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Костанайской области завершил досудебное расследование в отношении главного врача Костанайского областного онкологического диспансера Наурзова М. и его заместителя Бупежанова Д. по фактам получения ими взяток от директоров ТОО "Noda med" Кудабаевой Н. в сумме 4,4 млн тенге и ТОО "Дез Сервис KZ" Омарова Б. в сумме 180 тыс. тенге за оказание общего покровительства при заключении договоров госзакупок.

6 июня приговором суда №2 г. Костаная Наурзов М. и Бупежанов Д. признаны виновными в получении взяток и осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же судом взяткодатели Кудабаева Н. осуждена к 6 месяцам лишения свободы, а Омаров Б. - к штрафу в размере 360 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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