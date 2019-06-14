Азартные игры, лотерея и пари в Казахстане: мифы и реальность

У жителей Казахстана нет четкого понимания относительно того, какие игры относятся к категории азартных, а какие нет.

С чем связана тяга отдельных людей к азартным играм? Так ли страшно участие в лотереях и ставках? Впервые в истории Казахстана было проведено комплексное уникальное исследование, результаты которого опровергли многие существующие замшелые в нашей стране мифы.

В конце марта во время круглого стола "Путь игрока: ставка ценою в жизнь", проведенного на платформе партии Нур Отан, был презентован исследовательский отчет Damu Research Group "Выявление уровня распространенности азартных игр среди населения Республики Казахстан и оценка их влияния на жизнь отдельных личностей и общества в целом".

Как отметили авторы исследования, изучение общественного мнения в отношении игорного бизнеса в целом и азартных игр в частности посредством проведения социологических исследований является одним из наиболее эффективных способов получения обратной связи от населения.

Все этапы исследовательского проекта были проведены в соответствии с положениями Международного Кодекса ESOMAR (ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice).

В ходе опроса были опрошены жители всех регионов Казахстана. И выводы, которые озвучил руководитель Исследовательского Агентства Damu Research Group Тимур Айсаутов крайне интересны.

Выяснилось, что "У жителей Казахстана нет четкого понимания относительно того, какие игры относятся к категории азартных, а какие нет". Вина ли в этом исключительно организаторов "азартных игр"?

В ходе исследования также стало известно, что "67% населения считает: азартных игр, приносящих пользу не существует, а 33% - треть населения! - уверены, что среди азартных игр есть такие, которые приносят пользу населению и обществу в целом".

По мнению респондентов, в последнем случае речь идет о букмекерских конторах и ставках на спорт, музыкальные конкурсы, погоду и политические события поскольку они являются интеллектуальной игрой и зависят в большей степени от навыков лица, участвующего в пари, что явно контрастирует с казино и лотереями, где все зависит только от удачи.

Одним из главных результатов исследования стало то, что по мнению более половины опрошенных (51,8 процента) считают, что ставки у букмекеров приносят пользу. 37,4 процента респондентов не видят вреда в участии в еженедельных лотереях.

Кроме этого, при составлении рейтинга "Отрицательного отношения населения к азартным играм" - установлено, что лучше всего население относится к "ставкам на спорт" (43.3%) и к преферансу (38%)".

Самое интересное Тимур Айсаутов приберег напоследок. Почти все опрошенные казахстанцы убеждены, что зависимость населения от азартных игр занимает самую последнюю позицию в числе проблем, вызывающих максимальное беспокойство у людей. Наибольшую тревожность вызывают не азартные игры, а следующие топ-5 проблем:

1) беспокойство за будущее детей

2) низкое качество медицины

3) экологичеcкие проблемы

4) уровень образования

5) рост цен

Так может проблема вовсе не в том, что люди играют в азартные игры, а в том, какие условия их окружают?

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