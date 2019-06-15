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Ален Делон госпитализирован

У Делона участились головные боли, и он лег на обследование, хотя есть информация, что актер перенес инсульт.

Фото : WMJ.ru15 июня 2019, 00:20

Госпитализирован актер Ален Делон, передает ТАСС.

Его доставили в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение уже вечером 14 июня. "Он проходит обследование, ничего более", - приводит телеканал BFM высказывание ассистента Делона. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист и секс-символ нескольких поколений Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).


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